L’analyste Ming-Chi Kuo a inauguré son profil Twitter avec un post qui anticipe toute l’actualité de l’iPhone SE 3 qui, sauf surprise, sera présenté le mardi 8 mars.

Kuo indique que la production de masse de l’iPhone SE 3 commencera ce mois-ci et qu’Apple prévoit de vendre entre 25 et 30 millions d’unités en 2022. L’appareil sera disponible en trois variantes de stockage : 64 Go, 128 Go et 256 Go. Il s’agit d’un modèle de plus que le précédent iPhone SE, disponible uniquement dans les options 64 Go et 128 Go.

Apparemment, Apple ne prévoit pas de lancer de nouvelles couleurs et l’iPhone SE 3 sera disponible dans les mêmes versions en blanc, noir et rouge. Même en termes de design, il n’y aura aucune différence par rapport au modèle précédent.

En ce qui concerne la partie matérielle, l’iPhone SE 3 sera équipé d’une puce A15 Bionic et d’une connectivité 5G, avec prise en charge des connexions mmWave et Sub-6GHz.