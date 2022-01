Le leaker David Kowalski a publié des rendus de ce qui devrait être l’iPhone SE 3 qu’Apple pourrait présenter à l’automne 2022.

Kowalski a publié à plusieurs reprises des rumeurs dédiées aux futurs produits Apple, avec des résultats mitigés entre des prévisions devinées et des prévisions complètement fausses. Selon ses dernières déclarations, ces rendus seraient basés sur les dessins CAO de l’iPhone SE 3 divulgués par les usines asiatiques où le smartphone sera fabriqué.

L’arrière est pratiquement identique au modèle actuel, tandis que l’avant est essentiellement une copie de l’iPhone XR, avec un design plein écran, des bords plus fins et aucun bouton d’accueil. L’esthétique générale reste très similaire à l’iPhone SE 2020, à l’exception de la face avant. Au dos, on retrouve un appareil photo mono-objectif avec flash LED. De plus, le logo Apple occupe le haut de la coque arrière.

Les dimensions restent exactement les mêmes que le modèle 2020, égales à 138,4 x 67,3 x 7,3 mm (8,2 mm compte tenu du pare-chocs de la caméra). Le nouvel écran de 5,69 pouces mesurera 131,3 x 60,2 mm. L’encoche n’est pas encore confirmée à 100%.

Cependant, cette rumeur contredit tous les rapports précédents consacrés au prochain iPhone SE 2022, car la plupart des fuites ont confirmé que l’appareil resterait inchangé par rapport au modèle existant. Les seuls changements concerneraient le processeur 5G et la connectivité.