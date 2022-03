Comme toujours avant un événement Apple, l’Apple Store ferme ses portes et n’est donc plus accessible. Cela permet à Cupertino d’ajouter les nouveaux produits que nous découvrirons ce soir lors de l’événement « Peek Performance ».

Depuis plusieurs minutes, il est impossible d’accéder à l’Apple Store via le site Web et l’application iOS. Il sera de nouveau opérationnel après qu’Apple aura officialisé ses nouveaux produits au cours de sa keynote.

Dès 19h ce soir, nous découvrirons toutes les nouveautés qu’Apple présentera au monde, parmi lesquelles on devrait retrouver le nouvel iPhone SE, le nouvel iPad Air de cinquième génération et la toute nouvelle gamme de Mac et d’écrans Apple appelée » studio ».

Les dernières rumeurs parlent en effet de :

iPhone SE 3 avec prise en charge 5G

iPad Air 5 avec puce M1

Mac Studio

Nouvel écran Apple

Nous annoncerons chaque nouveauté à travers différents articles pendant l’event Apple, ainsi que les prix et les dates de sortie. Rendez-vous ce soir à partir de 19h, pour le direct d’Apple.