WhatsApp travaille sur une nouvelle fonctionnalité qui vous permettra de créer des sondages dans les discussions de groupe au sein de l’application iOS.

Comme le rapporte WABetainfo, la fonctionnalité de sondage est actuellement en cours de développement, mais n’est pas encore disponible que dans le cadre d’une version bêta privée. Cette nouveauté vous permettra de créer des sondages à envoyer au sein de groupes sur WhatsApp.

Grâce aux sondages, vous pourrez poser une question et les autres personnes du groupe auront la possibilité de voter parmi les différentes réponses. Les sondages ne seront disponibles que par groupes et seront cryptés de bout en bout pour les questions et les réponses. Cela signifie que seules les personnes du groupe pourront voir les sondages et leurs réponses.

Pour le moment, il n’est pas clair comment WhatsApp vous permettra de définir des messages, par exemple s’il y aura des limites de réponses, des intervalles de temps dans lesquels vous pouvez répondre ou combien de sondages peuvent être créés en même temps.