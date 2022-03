WABetaInfo rapporte que WhatsApp travaille sur une autre façon d’ajouter des réactions aux messages sur la version Mac de l’application.

Bien que cette fonctionnalité soit encore en développement, les premiers changements sont apparus avec la version bêta 2.2208.1 de l’application. Comme vous pouvez le voir sur l’image ci-dessus, WhatsApp introduira une nouvelle option « Réagir au message », qui sera disponible dans le menu des messages. WABetaInfo note qu’une étape supplémentaire est nécessaire si l’utilisateur souhaite réagir aux messages en utilisant l’option du menu des messages, par rapport à celle déjà testée qui prévoit une réaction directe sans passer par le menu.

Sur WhatsApp, les utilisateurs ne pourront donc réagir qu’une seule fois à un message précis et les réactions seront limitées à six emojis : « J’aime », « Amour », « Rire », « Surprise », « Triste » et « Merci » . Pour le moment, on ne sait pas si WhatsApp rendra les emojis disponibles en réaction, comme Facebook le fait maintenant avec Instagram.

Les utilisateurs pourront également voir toutes les réactions à un message dans deux onglets différents, afin de savoir qui et avec quoi a réagi à un certain message même dans les discussions de groupe. WhatsApp devrait publier cette fonctionnalité pour tous les utilisateurs dans les semaines à venir.