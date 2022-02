WhatsApp s’emploie à introduire des réactions aux messages, une fonctionnalité très similaire à celle disponible depuis un certain temps sur iMessage. Les plans de la société incluraient une version non seulement pour mobile, mais également une pour l’app bureau.

C’est le portail WABetaInfo qui montre une première capture d’écran de cette nouvelle également pour la version macOS. La nouvelle mise à jour introduira donc un petit emoji à côté du message et il suffira de placer le curseur dessus pour ouvrir le menu de sélection de la réaction à envoyer. Vous pourrez choisir entre six réactions différentes telles que le pouce levé, le cœur ou le visage souriant. En bref, une méthode déjà testée par d’autres services pour fournir une rétroaction immédiate au message sans répondre instantanément. La nouveauté devrait être publiée simultanément dans les environnements mobiles et de bureau.

Cette fonctionnalité est actuellement en cours de développement, il est donc difficile de prédire la date de lancement officielle. Il ne nous reste plus qu’à attendre la conclusion de la phase de test bêta. Cette fonctionnalité a également été récemment lancée par l’application concurrente Telegram. Utilisez-vous souvent des réactions ? Faites-le nous savoir dans les commentaires.