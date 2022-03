Depuis quelques heures, la Crimée est répertoriée dans le monde entier comme faisant partie de l’Ukraine sur Apple Maps, mais pas en Russie.

En 2019, Apple a accepté les demandes du gouvernement russe et a répertorié la Crimée comme région indépendante sur Apple Maps dans le monde entier. De plus, la région a été répertoriée comme faisant partie de la Russie pour tous les utilisateurs vivant dans le pays.

Suite à l’attaque en Ukraine, Apple a décidé de changer la première indication et désormais la Crimée est considérée comme un territoire ukrainien. Les utilisateurs russes, quant à eux, continuent de considérer la région comme faisant partie de la Russie.

Comme vous le savez, le conflit entre la Russie et l’Ukraine a des racines beaucoup plus profondes que ce qui s’est passé ces derniers jours. En 2014, la Russie a occupé et annexé la péninsule de Crimée, mais cette décision n’a jamais été reconnue par la communauté internationale. À l’époque, Apple a décidé de ne pas trop s’exposer et d’identifier la région de Crimée comme indépendante et en Russie comme faisant partie du territoire russe dans le monde entier.

Cependant, la récente invasion de l’Ukraine par la Russie a incité Apple à reconsidérer cette décision. Désormais, la Crimée est à nouveau identifiée comme faisant partie de l’Ukraine sur Apple Maps, à l’exception de ceux qui vivent en Russie.

C’est un petit geste qui ne fera aucune différence, mais entre-temps, Apple a déjà suspendu toutes les ventes des produits en Russie. La société a également déclaré qu’elle « continuerait d’évaluer la situation » avec l’aide des gouvernements concernés pour prendre des mesures supplémentaires si nécessaire.