Au cours de l’année 2021, les utilisateurs de l’App Store ont dépensé deux fois plus en abonnements intégrés que les utilisateurs du Google Play Store.

En particulier, les 100 premiers abonnements App Store d’applications non ludiques ont généré 13,5 milliards de dollars, contre 4,8 milliards de dollars sur Google Play, bien que les dépenses sur la plateforme Android aient augmenté plus rapidement.

L’App Store enregistre en moyenne le plus d’argent dépensé pour les applications, les abonnements et les achats intégrés par rapport à Google. Les dernières données de Sensor Tower le confirment une fois de plus pour 2021, les dépenses des clients atteignant un nouveau record mondial de dépenses.

Selon le rapport, les dépenses en abonnements intégrés à l’App Store ont augmenté de 31% d’une année sur l’autre, passant de 10,3 milliards en 2020. Google Play a enregistré une croissance de 78% contre 4,8 milliards de dollars pour l’année dernière.

Malgré cette croissance, les dépenses sur Google Play représentent la moitié de celles de l’App Store dans le monde. En parlant de titres individuels, les applications de Google ont généré les revenus les plus élevés sur les deux plates-formes pour les abonnements YouTube et Google One. YouTube a généré 1,2 milliard de dollars de revenus mondiaux, tandis que Google One atteint 1,1 milliard de dollars.