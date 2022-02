Meta a qualifié la fonction de transparence du suivi des applications sur iPhone de « mauvaise pour les affaires ».

Selon la maison mère de Facebook et Instagram, la mesure adoptée par Apple pour protéger la vie privée pousse de nombreux annonceurs à abandonner les plateformes Meta au profit des publicités sur Google. Certaines entreprises qui dépensaient auparavant tout leur budget publicitaire sur Facebook et Instagram se sont retrouvées à dépenser beaucoup plus pour l’acquisition de clients, au point de transférer leurs investissements vers Google.

Le problème réside dans la capacité de Facebook et d’Instagram à cibler avec précision les publicités sur les personnes véritablement intéressées, car iOS limite considérablement le suivi. Cependant, Meta continue de répéter qu’il se préoccupe des petites entreprises et non de ses propres revenus, et pour cette raison, il travaille sur des alternatives pour continuer à suivre précisément les utilisateurs.

En fait, de nombreux analystes publicitaires affirment qu’Apple a complètement bouleversé le modèle économique de Meta : « Facebook a construit son empire sur la capacité d’acquérir des détails intimes sur le comportement des utilisateurs sur Internet. Apple a changé la donne. »