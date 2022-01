Le PDG d’Apple, Tim Cook, a déclaré que la société voyait beaucoup de potentiel dans le métaverse, en particulier en ce qui concerne les efforts d’Apple en réalité augmentée et en réalité virtuelle.

Tim Cook confirme que l’entreprise souhaite investir dans ce domaine : « Nous nous intéressons au métaverse et nous sommes déjà engagés dans la technologie de la réalité augmentée. Nous sommes une entreprise d’innovation et avons plus de 14 000 applications AR dans l’App Store. Nous voyons beaucoup de potentiel dans cet espace et nous investissons en conséquence. »

Le PDG n’a pas mentionné un possible casque, mais dans le passé, il avait laissé entendre que l’idée d’Apple n’était pas d’amener les utilisateurs dans le métaverse via des casques AR / VR, car de tels appareils seraient conçus pour des sessions beaucoup plus courtes. Cependant, les choses pourraient changer avant la sortie de ces visualiseurs, étant donné que le métaverse capte de plus en plus l’intérêt des utilisateurs.

Le métavers à l’heure actuelle est encore une idée conceptuelle, mais à l’avenir, il pourrait vraiment représenter un lieu virtuel dans lequel travailler, participer à des événements et socialiser.