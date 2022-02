L’iPhone 14 pourrait offrir une meilleure autonomie et une connectivité Wi-Fi 6E grâce à la nouvelle puce 5G qui sera intégrée par Apple.

L’Economic Daily News de Taiwan rapporte que TSMC a obtenu toutes les commandes d’Apple pour fournir ses puces de radiofréquence (RF) 5G pour la gamme ‌iPhone 14‌, prenant ainsi le relais de Samsung. Les puces, probablement liées au prochain modem Snapdragon X65 de Qualcomm, devraient être fabriquées à l’aide du processus 6 nm de TSMC que le fournisseur a annoncé en 2021. TSMC a déclaré que le processus 6 nm pour les puces RF 5G peut physiquement fournir des composants plus petits avec une consommation d’énergie inférieure.

Le processus 6 nm permet à la puce d’utiliser moins d’énergie sur les bandes sub-6 GHz et mmWave 5G, tout en offrant un haut niveau de performances. En plus d’être plus efficace, la réduction de ce composant pour l’émetteur-récepteur RF devrait libérer plus d’espace à l’intérieur de l’iPhone. Chaque millimètre carré supplémentaire récupère de l’espace pour une batterie plus grande. En combinant une puce plus performante et une batterie plus grosse, les iPhone 14 devraient offrir une autonomie plus longue que les iPhone 13.

En outre, la source affirme que la puce d’émetteur-récepteur RF sera équipée d’un support pour la technologie Wi-Fi 6E, qui peut garantir les fonctionnalités et les capacités du Wi-Fi 6, y compris des performances plus élevées, une latence plus faible et une vitesse de transmission de données plus élevée, étendue. dans la bande 6GHz. Le spectre supplémentaire offre plus d’espace en plus du Wi-Fi 2,4 GHz et 5 GHz existant, ce qui se traduit par une bande passante accrue et moins d’interférences.

Cette offre importante de TSMC pourrait être le prélude à la première puce de modem 5G fabriquée directement par Apple, qui devrait faire ses débuts en 2023.