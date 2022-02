Foxconn commencerait à produire le premier iPhone 14 Pro de test, nécessaire pour lancer la production de masse, et le lancement officiel en septembre.

Lancement imminent de la production de l’iPhone 14 !

Selon le Taiwan Economic Times, le plus grand fournisseur d’Apple a déjà commencé la production de tests de l’iPhone 14 Pro, ce qui signifie qu’Apple a choisi la conception finale de l’appareil.

Selon les dernières informations, Foxconn produira les modèles haut de gamme de la gamme iPhone 14, tandis que Luxshare assemblera les deux modèles bas de gamme. La source indique que Foxconn commencera la production d’essai OEM de l’iPhone 14 Pro pour s’assurer qu’il peut produire l’appareil selon les normes Apple. Si les tests sont concluants, la production en série débutera cet été.

Après avoir lancé les test de production, Foxconn devra collecter des données, corriger les anomalies, évaluer le processus de production et les éléments qui doivent être améliorés, et déterminer si la production test est acceptable.

La gamme iPhone 14 devrait présenter une refonte esthétique importante, avec des choix de conception qui rappellent davantage l’iPhone 4 et l’iPhone 5. Certains leakers disent que le boîtier sera légèrement plus épais, mais qu’il n’y aura pas de bosse près de la caméra arrière. Les touches de volume pourraient être circulaires, tandis que la grille des haut-parleurs sera entièrement repensée.

L’un des changements les plus notables sur l’iPhone 14 pourrait concerner l’avant, avec l’encoche qui fera place à une petite découpe en forme de pilule pouvant abriter la caméra frontale et le système TrueDepth pour Face ID.

La gamme ‌iPhone 14‌ devrait inclure quatre variantes, avec deux modèles de 6,1 pouces et deux de 6,7 pouces. Un modèle mini n’est donc pas envisagé. En plus d’une conception mise à jour, l’iPhone 14 devrait inclure des caméras améliorées (en parlant d’objectif grand angle 48MP, d’enregistrement vidéo 8K et d’objectif Ultra Wide remanié), 8 Go de RAM (modèles Pro uniquement), un nouveau processeur, pas d’emplacement pour la SIM et jusqu’à 2 To de stockage.