Apple développerait les modules et les puces à utiliser dans sa future Apple Car, grâce à une collaboration avec OSAT, une société qui assemble et teste des semi-conducteurs en Corée du Sud.

Une fonction de pilotage automatique dans l’Apple Car ?

Selon The Elec, le projet a débuté l’année dernière et devrait s’achever en 2023. La société OSAT a déjà développé un module à puce capable de gérer la fonction de pilote automatique, tout comme ceux utilisés par Tesla. Ces puces, qui supervisent les calculs de l’IA, intègrent généralement également une unité de traitement neuronal, un processeur, un processeur graphique, une mémoire et une interface de caméra.

Plusieurs sources ont affirmé que Tesla avait utilisé la technologie de Samsung lors du développement de son module de puce dédié à l’autopilot et avait sous-traité le travail d’assemblage au JCET STATSChipPAC Korea d’OSAT. Apple suivrait une voie similaire dans le cadre de son projet. Selon The Elec, le projet est mené par Apple Korea.

Le déménagement de la firme de Cupertino coïncide avec la rumeur selon laquelle Foxconn envisage de construire une chaîne de montage en Thaïlande dédiée exclusivement à l’Apple Car, pour un lancement prévu entre 2025 et 2026.