Le PDG d’Apple, Tim Cook, recevra un « diplôme honorifique » de l’Université Federico de Naples.

Après le lancement de l’Apple Academy en 2016, la relation entre Apple et la ville de Naples est devenue de plus en plus étroite grâce aux nombreuses initiatives organisées au fil des ans et liées à l’Académie elle-même.

C’est précisément à la lumière de cette collaboration que l’Université Federico II a décidé de conférer un « diplôme honorifique » à Tim Cook. Le PDG d’Apple a accueilli avec enthousiasme cette proposition et organise déjà le déplacement pour la cérémonie.

Le recteur de Federico II Matteo Lorito était le promoteur de cette initiative : « Tim Cook s’est dit ravi de recevoir le prix. Maintenant, il y a des temps techniques et bureaucratiques pour tout organiser, mais grâce à la collaboration avec le ministère universitaire, nous pourrons conférer le diplôme entre juillet et septembre. Chez Apple, ils considèrent Naples comme un projet réussi et la reconnaissance de Cook signifie également renforcer une relation construite au fil des ans, posant une première pierre pour de nouveaux accords qui vont au-delà de l’Académie. »

Entre-temps, il y a quelques jours, tous les professeurs du conseil d’administration du Département de l’économie, de gestion et d’institutions de l’université ont approuvé à l’unanimité la proposition d’attribuer à Tim Cook une maîtrise en innovation et gestion internationale.

Le secrétariat de la Federico II et l’équipe de Tim Cook sont déjà en contact pour trouver une date libre en été et organiser l’événement.