Apple a annoncé un nouvel investissement dans l’Apple Developer Academy à Naples, fondée en 2016 dans le but de préparer des milliers d’étudiants européens à travailler dans le monde des applications iOS.

Le nouvel investissement dans l’Apple Developer Academy à Naples servira à fournir des opportunités de formation et d’emploi supplémentaires à des milliers de programmeurs, créateurs et entrepreneurs en herbe à travers l’Europe. En collaboration avec l’Université Federico II, Apple a prolongé les programmes de l’Académie jusqu’en 2025 et a lancé un nouveau plan de ressources pour les anciens élèves qui leur permettra d’avoir plus d’opportunités pour créer et développer leurs entreprises.

Voici les mots de Lisa Jackson, vice-présidente d’Apple pour l’environnement, les politiques et les initiatives sociales :

« Chez Apple, nous pensons que l’éducation est un puissant outil d’amélioration pour les communautés, capable de créer de nouvelles voies vers l’innovation et le développement économique. Nous sommes très fiers d’étendre l’investissement d’Apple à Naples, en promouvant de nouvelles opportunités pour les jeunes de la région et de toute l’Europe afin de développer des compétences de base qui leur permettront de faire carrière dans l’écosystème dynamique des applications iOS. »

Depuis son ouverture en 2016, près de 2 000 étudiants ont suivi le programme de l’Académie, qui fournit des outils et une formation pour trouver et créer des emplois dans l’industrie des applications iOS. Le parcours Apple Developer Academy comprend des compétences professionnelles, la programmation, la conception et le marketing et prépare les étudiants à l’ensemble des compétences nécessaires non seulement pour participer à l’économie des applications iOS, mais également pour créer leur propre entreprise. 3 000 autres étudiants ont également suivi des cours d’introduction de la Fondation, d’une durée de 30 jours, offerts en collaboration avec plusieurs universités et organisations à but non lucratif à travers le pays. Les cours de base sont conçus pour les étudiants qui souhaitent acquérir une meilleure connaissance de la programmation, fournir des compétences de base et accéder à d’autres opportunités dans le secteur ou à l’Académie.

Le nouvel investissement d’Apple étendra non seulement le programme Apple Developer Academy jusqu’en 2025, mais créera un nouveau programme Alumni pour aider les diplômés à rechercher de nouvelles opportunités commerciales et de nouvelles entreprises. La promotion 2021 de l’Académie commence ses cours aujourd’hui et est composée d’étudiants de près de 20 pays à travers le monde.

L’Académie accompagne également les étudiants dans leur cheminement de carrière une fois le programme terminé. Plus de 100 entreprises ont participé à des salons de recrutement et à des salons de l’emploi pour les diplômés, et les participants au programme se sont lancés dans une carrière réussie en Italie et dans le monde. Les diplômés intéressés à entrer directement dans le monde du travail reçoivent, en moyenne, de nombreuses offres d’emploi, basées sur les compétences et l’expérience acquises grâce à l’Académie.

Le programme Alumni susmentionné élargit encore les ressources existantes en matière de placement professionnel. Grâce au nouveau programme, tous les diplômés de l’Académie auront accès à un Mac et à un iPhone pendant deux ans supplémentaires, ainsi qu’à un plan de formation, de réseautage et d’accès à des conférenciers externes. L’objectif est de soutenir les alumni avec des ressources pour les aider à continuer à se développer et à créer de nouvelles entreprises. Les étudiants peuvent rester à Naples ou accéder au programme Alumni depuis n’importe où en Europe, élargissant ainsi la portée de l’Académie à travers le continent.

Apple propose déjà le Pier, une opportunité de formation continue à temps plein à Naples pour les diplômés de l’Académie. Le programme associe des étudiants de deuxième et de troisième année à des organisations des secteurs public et privé permettant aux étudiants de poursuivre leurs études et de fournir un soutien au développement d’applications. Les étudiants du programme Pier aident les organisations à imaginer, concevoir et créer des applications pour soutenir leurs communautés et résoudre des défis concrets. autour du monde.

Cela comprend la collaboration avec Voluntary Service Overseas pour concevoir une application qui aidera à gérer plus de 6 000 appareils iPad déployés dans plus de 150 écoles au Malawi, la collaboration avec le gouvernement régional de Campanie, pour faciliter les demandes de financement des entrepreneurs. le Centro Spazio Vita Niguarda, une organisation de services pour les personnes handicapées à Milan, pour faciliter la communication entre les professionnels et le personnel médical et leurs patients avec un niveau élevé de besoin dans le chemin de la récupération après un traumatisme grave.