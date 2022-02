La saga Yu-Gi-Oh! revient sur l’App Store avec le nouveau Master Duel très attendu, l’édition définitive et compétitive qui arrive avec des affrontements épiques.

Yu-Gi-Oh! Master Duel

Dans ce nouveau titre, vous ferez face à des duels frénétiques avec des graphismes spectaculaires et une bande son dynamique qui rendront le combat plus excitant ! Master Duel est probablement l’une des meilleures expériences de jeu dédiées au Yu-Gi-Oh! Duel après duel, vous enrichirez votre expérience de duelliste, améliorant de plus en plus votre deck grâce aux plus de 10 000 cartes disponibles. Le titre ne manque évidemment pas d’un mode en ligne, qui vous permettra de défier des adversaires du monde entier et de gagner grâce à votre deck amélioré.

Yu-Gi-Oh! Master Duel est disponible pour iPhone, iPad et iPod Touch avec iOS 13 ou version ultérieure. L’expérience de jeu sera gratuite mais, aussi facilement prévisible, vous aurez plusieurs formules d’achat in-app disponibles pour acheter de nouvelles cartes et rendre votre deck tout simplement invincible. Saurez-vous prouver que vous êtes le plus fort ?