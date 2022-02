Cher Scarlett, l’une des fondatrices du groupe de protestation #AppleToo, affirme qu’elle n’a toujours pas pu trouver de travail après avoir quitté l’entreprise, car Apple modifie unilatéralement les intitulés de poste des anciens employés.

En raison de ces changements non annoncés, son CV ne correspond pas à ceux fournis par Apple lorsqu’une nouvelle entreprise commence à se renseigner avant de finaliser l’embauche.

Avant de quitter Apple, Cher Scarlett était l’une des fondatrices du mouvement #AppleToo. Depuis qu’elle a quitté son emploi, elle s’est opposée à la tentative d’Apple de lui faire signer un accord de non-divulgation, mais a également lancé une action en justice contre l’entreprise.

Comme le rapporte le Washington Post, lorsqu’une personne quitte l’entreprise, Apple modifie le registre public des intitulés de poste. Quel que soit le poste réellement occupé par l’ancien employé, Apple le transforme en un « associé » générique. C’est probablement une façon de rendre plus difficile la compréhension de ce qui se passe dans l’entreprise si plusieurs personnes d’une même équipe partent en même temps, mais quelles que soient les raisons, Scarlett (et d’autres anciens employés) ont du mal à trouver un nouveau travail sans pouvoir confirmer ce qu’elle faisait chez Apple.

La femme explique que d’éventuels nouveaux employeurs n’ont pas été en mesure de vérifier son CV, bloquant ainsi toute embauche. Le Washington Post indique qu’un porte-parole d’Apple a confirmé que l’entreprise a changé les titres de poste en « Associé » depuis des années maintenant, mais n’a pas fourni d’autres informations.

« Nous sommes profondément déterminés à créer et à maintenir un environnement de travail positif et inclusif », a déclaré le porte-parole. « Nous prenons au sérieux toutes les préoccupations des employés et enquêtons de manière approfondie chaque fois qu’un problème est soulevé. Par respect pour la vie privée des personnes concernées, nous ne discutons pas des problèmes spécifiques des employés ».

Que pensez-vous de cette stratégie ?