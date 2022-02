Certains actionnaires d’Apple exhortent son conseil d’administration à voter en faveur de nouveaux rapports de transparence qui donneraient une image plus claire du nombre d’applications supprimées de l’App Store à la demande des gouvernements.

Les documents, déposés avant la prochaine assemblée générale prévue le 4 mars, nous apprennent que les actionnaires des groupes Azzad Asset Management et Open MIC souhaiteraient plus de clarté sur les raisons qui poussent Apple à supprimer les applis.

« Nous vous écrivons pour vous inviter à voter en faveur de la Proposition 6 sur la délégation de la Société. La proposition oblige le conseil d’administration à examiner les rapports de transparence d’Apple pour fournir des explications claires sur le nombre et les catégories d’applications supprimées de l’App Store, en réponse ou en prévision de demandes gouvernementales, ce qui peut raisonnablement limiter la liberté d’expression ou l’accès à information.

Les rapports de transparence actuels ne divulguent pas suffisamment les types ou les catégories d’applications que l’entreprise a supprimées de l’App Store, et n’examinent pas non plus dans quelle mesure ces suppressions peuvent restreindre les droits de l’homme. »

Chaque année, Apple supprime des milliers d’applications de la boutique, à la fois pour des raisons de sécurité et à la demande des gouvernements. La Chine, par exemple, a demandé à plusieurs reprises la suppression des applications appartenant à des groupes d’opposants politiques. Les actionnaires voteront sur cette proposition et sur d’autres lors de l’assemblée annuelle des actionnaires du 4 mars.