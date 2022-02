Apple n’est pas d’accord avec les propositions de certains actionnaires et demande à voter contre lors de la prochaine assemblée.

Dans les recommandations envoyées aux actionnaires, Apple suggère de voter en faveur de tous les candidats au nouveau conseil d’administration, parmi lesquels figurent Tim Cook, James Bell, Al Gore, Alex Gorky, Andrea Jung, Art Levinson, Monica Lozano, Ron Sugar et Sue Wagner.

En outre, la société recommande aux actionnaires d’approuver la nomination d’Ernst & Young en tant que cabinet d’audit indépendant. D’autres recommandations incluent l’approbation du vote consultatif pour autoriser la rémunération des dirigeants et le plan d’actionnariat des employés d’Apple en 2022.

De plus, Apple recommande de voter contre une série de propositions d’actionnaires, dont une intitulée « Réincorporer avec un objectif plus profond », qui oblige Apple à modifier ses statuts pour devenir une société. Le conseil d’administration propose alors de voter contre une proposition de transparence qui demande des explications plus claires sur la suppression des applications de l’App Store. Dans son explication, Apple indique qu’elle « fournit déjà des informations détaillées » sur les suppressions d’applications.

Une autre proposition contre laquelle Apple recommande de voter implique le travail forcé et la création d’un rapport détaillant comment Apple protège les travailleurs de sa chaîne d’approvisionnement. Le Conseil suggère également de voter contre une proposition visant à créer un rapport sur l’égalité des rémunérations, une proposition appelant à un audit sur les droits civils et la diversité chez Apple, et une proposition visant à préparer un rapport sur les clauses de dissimulation. Cette dernière proposition est liée aux critiques de ces derniers mois concernant les politiques d’Apple qui rendent plus difficile la discussion interne sur les conditions de travail.

L’assemblée annuelle des actionnaires d’Apple se tiendra le 4 mars prochain.