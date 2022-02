Selon les dernières données fournies par Cellebrite, plus de 2 800 clients du gouvernement américain utilisent les outils de piratage de smartphones de la société israélienne.

Les outils de Cellebrite sont capables d’extraire un grand nombre de données à la fois des iPhones et des Android, à tel point qu’ils sont utilisés par diverses agences gouvernementales et agences d’application de la loi. Cellebrite compte également parmi ses clients du secteur privé « six des dix plus grandes sociétés pharmaceutiques au monde et l’une des 10 plus grandes raffineries de pétrole ». Les données ont été fournies dans un document que Cellebrite a fourni à la SEC au cours des dernières heures, montrant que ses outils sont beaucoup plus populaires qu’on ne le pensait auparavant.

Comme le rapporte The Intercept, il existe également des clients sans méfiance, tels que le United States Fish and Wildlife Service.

« Cet organisme travaille à lutter contre une gamme de crimes environnementaux, de la déforestation illégale à la chasse sans permis. Bien qu’il s’agisse de crimes majeurs, ils ne sont généralement pas associés à des outils de piratage invasifs liés aux smartphones. Mais les agents de Fish and Wildlife peuvent désormais pénétrer dans des téléphones cryptés et voler des données grâce à la technologie achetée par la société de surveillance Cellebrite.

Dans l’ensemble du gouvernement fédéral, les agences qui n’utilisent pas la technologie Cellebrite sont de plus en plus l’exception, et non la règle. Les dossiers d’achat fédéraux et les documents Cellebrite examinés par The Intercept montrent que tous les 15 départements du cabinet américain sauf un, ainsi que plusieurs autres agences fédérales, ont acquis des produits Cellebrite ces dernières années. La liste en comprend de nombreux qui sembleraient très éloignés de la collecte de renseignements ou de l’application de la loi, tels que les ministères de l’agriculture, de l’éducation, des affaires des anciens combattants et du logement et du développement urbain, l’administration de la sécurité sociale, l’Agence américaine pour le développement international et les Centers for Disease Control. et Prévention. Bien sûr, il y a aussi beaucoup de services de police. »

Dans un dossier déposé auprès de la Securities and Exchange Commission, la société a déclaré avoir plus de 2 800 clients gouvernementaux aux États-Unis. Contrairement au logiciel espion Pegasus de NSO, les outils de Cellebrite nécessitent un accès physique à l’appareil. Cela le rend moins dangereux, mais aussi suffisamment bon marché pour être utilisé fréquemment pour vérifier les téléphones des voyageurs aux points de contrôle des douanes ou des suspects de délits mineurs tels que le vol à l’étalage, ce qui soulève des préoccupations évidentes en matière de confidentialité et de libertés civiles.