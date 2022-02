Il y a de plus en plus d’indices sur le lancement prochain d’un casque AR/VR d’Apple, comme en témoignent les références à « realityOS » découvertes dans le code open source d’Apple.

« RealityOS » pourrait être le système d’exploitation qui s’exécutera sur le casque et plusieurs références sont déjà présentes dans le référentiel open source dyld et dans les logs de chargement de l’App Store. Cela indique que le casque disposera de son propre App Store ouvert aux développeurs tiers qui souhaitent distribuer des applications dédiées à la réalité augmentée et à la réalité virtuelle. Entre autres choses, Apple pourrait fournir un simulateur de realityOS dès la prochaine WWDC en juin, afin de permettre aux développeurs de tester leurs applications avant le lancement effectif du casque.

Le premier casque Apple devrait être techniquement très avancé, mais aussi très cher et encombrant, à tel point que l’entreprise travaille déjà sur un deuxième modèle, plus « consommateur », plus petit et moins cher. Le lancement du premier casque est prévu entre fin 2022 et les premiers mois de 2023.