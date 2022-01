Un brevet Apple explique en détail comment Apple veut gérer le transfert audio des casques AR/VR vers les AirPods.

Plus précisément, Apple souhaite utiliser la transmission audio optique des écouteurs AR / VR vers les AirPods. Avec cette technologie, l’entreprise serait en mesure de garantir encore plus de bande passante et de qualité hi-fi lors de l’utilisation des AirPods connectés au casque. Pour le reste, le brevet est très technique :

« Nous envisageons un système qui comprend un dispositif de source audio configuré pour obtenir des données audio d’au moins un canal à partir d’une partie du contenu en cours de lecture. Le dispositif de source audio comporte un émetteur optique pour transmettre des données audio sous forme de signal optique et un émetteur-récepteur radiofréquence (RF). Le système comprend également un casque sans fil qui a un récepteur optique pour recevoir des données audio sous forme de signal optique, un émetteur-récepteur RF pour transmettre des données de rétroaction indiquant une qualité de réception du signal optique reçu sur le casque sans fil sous forme de signal RF sans fil et un haut-parleur pour sortir les données audio contenues dans le signal optique et/ou les paquets de données sous forme de son. »

L’une des illustrations d’Apple ne cache pas le fait que l’entreprise envisage d’envoyer de l’audio optique sans fil d’un casque à une paire d’AirPods intra-auriculaires. Sera-ce la solution adoptée par Apple pour assurer une qualité audio maximale lors de l’utilisation des prochains casque AR/VR ?