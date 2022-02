Par rapport à la première bêta, iOS 15.4 bêta 2 apporte moins de nouveautés que nous détaillons dans ce post.

Tap to Pay

Avec la deuxième bêta d’iOS 15.4, Apple introduit la prise en charge de la fonctionnalité « Tap to Pay on iPhone » qui permet aux commerçants d’utiliser l’iPhone comme un véritable TPE et d’accepter les paiements depuis Apple Pay et via les cartes de crédit/débit utilisant la technologie NFC.

La fonctionnalité est déjà active dans iOS 15.4 bêta 2, mais nécessite que des fournisseurs tiers ajoutent une telle prise en charge, elle ne peut donc pas être utilisée pour le moment. Pour cette raison, les utilisateurs ne trouveront rien avec quoi interagir par rapport à « Tap to Pay », mais iOS 15.4 ajoute un nouveau fichier audio « PaymentReceived » et des images montrant l’interface de cette fonction.

Pendant ce temps, Stripe activera bientôt un programme bêta pour prendre en charge Tap to Pay. Nous vous rappelons que cette nouveauté sera dans un premier temps limitée aux États-Unis.

Face ID avec port du masque

Lorsque vous déverrouillez votre ‌iPhone‌ tout en portant un masque avec la nouvelle fonction Face ID, l’appareil peut vous demander de regarder vers le bas pour déverrouiller votre smartphone. Cet avertissement apparaîtra si vous tenez votre ‌iPhone‌ plus bas que le niveau des yeux car l’iPhone‌ a besoin d’un contact visuel pour que Face ID avec le, port du masque fonctionne.

Documents numériques

iOS 15.4 bêta 2 ajoute de nouveaux indices au lancement prochain de la fonctionnalité qui vous permet d’enregistrer des documents numériques tels que des permis de conduire et des cartes de crédit dans l’application Wallet. Dans cette bêta, on retrouve l’avis « Savoir quand votre document numérique est prêt à l’emploi et recevoir les mises à jour importantes sur votre ID ». Cette nouveauté sera également limitée dans un premier temps aux États-Unis.

HomePod et Wi-Fi captif

Certains éléments trouvés dans le code d’iOS 15.4 confirment qu’Apple ajoute la prise en charge des réseaux Wi-Fi captifs sur le HomePod, lui permettant d’être utilisé dans des situations où il existe un portail Web ou une étape d’enregistrement supplémentaire pour accéder au Wi-Fi (par exemple dans les hôtels).

Autres nouvelles

La deuxième bêta d’iOS 15.4 corrige quelques bugs et ajoute d’autres fonctionnalités mineures :

« Vous ne pouvez pas gérer ou annuler des achats externes via l’App Store. Pour plus d’informations, contactez le développeur « . Il s’agit d’une nouvelle ligne de code dans le framework ‌App Store‌ qui sera visible par les utilisateurs aux Pays-Bas lorsqu’ils effectueront des achats intégrés dans des applications de rencontres qui utiliseront des systèmes de paiement alternatifs.

. Il s’agit d’une nouvelle ligne de code dans le framework ‌App Store‌ qui sera visible par les utilisateurs aux Pays-Bas lorsqu’ils effectueront des achats intégrés dans des applications de rencontres qui utiliseront des systèmes de paiement alternatifs. Correction d’un bug qui pouvait partager les enregistrements Siri même si l’utilisateur avait désactivé ses autorisations

iOS 15.4 bêta 1 incluait une nouvelle option pour désactiver l’accès aux données iCloud via le site Web iCloud.com. Cependant, cette option a été supprimée d’iOS 15.4 bêta 2. Les raisons ne sont pas claires, mais l’option a probablement été supprimée car elle est toujours en cours de développement, car la désactivation de l’accès aux données iCloud dans la version bêta précédente n’a eu aucun effet sur l’iCloud. site Internet

L’entrée « Gérer mes événements sportifs » dans le cadre de flux de l’application News (non disponible en Italie) fournit une preuve supplémentaire qu’Apple prévoit d’offrir davantage d’actualités liées au sport.

La seconde bêta publique d’iOS 15.4 sera disponible dans les prochains jours.