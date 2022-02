Apple a annoncé la nouvelle fonctionnalité « Tap to Pay on iPhone » qui permettra aux iPhone compatibles d’accepter les paiements via Apple Pay, les cartes de crédit et de débit sans contact et d’autres portefeuilles numériques, sans avoir besoin de matériel supplémentaire.

Apple explique que la fonctionnalité « Tap to Pay on iPhone » sera lancée aux États-Unis plus tard cette année et permettra aux commerçants d’accepter les paiements sans contact via des applications iOS prises en charge, simplement en utilisant un iPhone XS ou une version ultérieure. Lors du paiement, le commerçant demandera simplement au client de tenir son iPhone ou Apple Watch (Apple Pay), une carte de crédit ou de débit sans contact, ou un autre portefeuille numérique près de l’iPhone du destinataire et le paiement sera effectué en toute sécurité grâce à la technologie NFC.

Actuellement, les commerçants souhaitant accepter les paiements sans contact sur un iPhone doivent s’appuyer sur du matériel supplémentaire tel que Square Reader, qui fonctionne sans fil ou via un lien Lightning.

Stripe sera la première plate-forme de paiement à proposer « Tap to Pay on iPhone » à ses entreprises clientes, y compris Shopify, et d’autres plates-formes et applications de paiement arriveront plus tard cette année. Les Apple Store aux États-Unis lanceront également la fonctionnalité dans les mois à venir. Apple n’a pas non plus évoqué l’arrivée de cette fonctionnalité dans d’autres pays, mais un premier déploiement commencera probablement en 2023.

La nouvelle avait été anticipée ces derniers jours par diverses rumeurs.