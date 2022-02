Les fournisseurs d’Apple se préparent au lancement de nouveaux modèles d’iPad équipés d’écrans OLED.

The Elec rapporte que LG Display déplace certains de ses équipements de fabrication OLED de sa ligne E5 de son usine de Gumi, en Corée du Sud, vers son usine de Paju. Plus précisément, il s’agit de certains tendeurs utilisés pour la production de panneaux OLED, et sont utilisés pour tirer et fixer en place les minces masques métalliques, qui sont utilisés pour aligner les matériaux organiques rouges, verts et bleus pendant le processus de dépôt. Cet équipement a été transféré sur la ligne E6-4 de son usine P10 à Paju. Cette modification de la chaîne de production semble être destinée à la production de dalles OLED qui seront présentes dans les futurs modèles d’iPad d’Apple.

Ce n’est pas la première fois que The Elec rapporte que des fournisseurs préparent le passage à l’OLED. De plus, l’analyste Ming-Chi Kuo a également déclaré précédemment qu’Apple prévoyait de lancer un iPad Air OLED en 2022, mais a ensuite annulé les plans. Kuo a déclaré à l’époque qu’Apple se concentrait sur l’apport de la technologie mini-LED à l’iPad Pro 11 pouces.

Le lancement d’un modèle avec un écran OLED serait cependant toujours prévu. Il semble désormais certain qu’Apple lancera un nouvel iPad Air lors d’un événement prévu le 8 mars, ainsi qu’un nouvel iPhone SE et un nouveau MacBook Pro (2021). Sera-ce déjà le tour du premier iPad OLED ?