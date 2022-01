Ces dernières heures, de nouvelles rumeurs ont émergé concernant les prochains iPad et iPad Air.

Selon les dernières informations, Apple sortira un iPad de 10e génération fin 2022, avant une refonte complète prévue en 2023. L’iPad de 10e génération et l’iPad Air 5, également attendus en 2022, incluront la connectivité 5G et le Wi-Fi 6. Processeur A14 pour l’iPad, tandis que l’iPad Air devrait intégrer la puce A15 Bionic.

L’une des nouveautés du prochain iPad Air sera probablement la caméra frontale ultra-large de 12 MP. Cette caméra haute résolution activera la fonction Center Stage, afin que la prise de vue puisse toujours suivre l’utilisateur pendant les appels vidéo. Center Stage est déjà disponible sur les derniers modèles d’iPad Pro, d’iPad mini et d’iPad.

Au niveau matériel, l’iPad Air 5 sera similaire à l’iPad mini de sixième génération, avec le processeur A15 Bionic susmentionné et 4 Go de RAM. Aucune modification de conception n’est à prévoir : écran 10,9 pouces, port USB-C et Touch ID intégré au bouton d’alimentation.

Le nouvel iPad Air devrait être dévoilé ce printemps, ainsi que l’iPhone SE de troisième génération.

Pendant ce temps, Apple travaillerait pour présenter le premier iPad OLED en 2024. Plus précisément, LG Display s’est engagé à investir 2,8 milliards de dollars et à agrandir son usine de Paju, en Corée du Sud, précisément pour assurer la capacité de production requise par Apple pour les panneaux OLED. BOE pourrait également devenir fournisseur de dalles OLED pour les premiers iPad en 2024.