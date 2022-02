Les régulateurs antitrust aux Pays-Bas enquêtent à nouveau pour savoir si Apple a fait assez pour se conformer à la loi qui exige l’activation de systèmes de paiement alternatifs intégrés dans les applications de rencontres.

Ces derniers jours, Apple a annoncé qu’elle exigerait une commission de 27% pour tous les achats effectués par les utilisateurs dans les applications de rencontres qui utilisent des systèmes de paiement alternatifs. De plus, les développeurs auront un certain nombre de responsabilités concernant le partage des données et toutes les procédures de remboursement.

L’Autorité néerlandaise de la consommation et des marchés (ACM) examine actuellement si, avec les modifications apportées, Apple se conforme à la législation. Essentiellement, l’ACM exige qu’Apple autorise les applications de rencontres aux Pays-Bas à activer des systèmes de paiement intégrés alternatifs et tiers. Apple va s’ouvrir à ces systèmes alternatifs, mais le fait qu’elle veuille toujours retenir une commission a poussé l’autorité antitrust à réétudier la situation.

De plus, pour le moment, les développeurs opérant dans l’App Store néerlandais n’ont reçu qu’une communication d’Apple, mais pour le moment, il n’est pas encore possible d’activer physiquement des systèmes de paiement alternatifs.