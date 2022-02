Apple a ouvert sa première Apple Developer Academy entièrement féminine au Moyen-Orient, plus précisément dans la ville de Riyad, en Arabie saoudite.

Initialement annoncée en juillet 2021, l’Apple Developer Academy de Riyad a enfin ouvert ses portes pour enseigner aux étudiants la programmation et le design. L’académie a accueilli des étudiantes de toute la région, âgées de 20 à 35 ans, issues d’horizons allant des technologies de l’information, de la finance, de l’art, du droit et de la médecine. On s’attend à ce que plus de 600 femmes par an participent aux cours offerts par l’académie. Ceux-ci comprennent à la fois les cours de base de 30 jours et le programme de 10 mois de l’Académie.

« Chez Apple, nous nous engageons à faire en sorte que chacun dispose des outils et des ressources nécessaires pour prospérer dans l’économie des applications et faire partie de cette transformation. Grâce au pouvoir de la technologie et de l’innovation, nous sommes fiers d’aider à préparer ces leaders à de nouvelles opportunités de carrière et d’entrepreneuriat. »

Le directeur de l’Apple Developer Academy, Ohood Mohamed Al Nayel, a déclaré :

« Notre objectif est de devenir le premier hub de la région pour les développeurs iOS, tout en les aidant à devenir des entrepreneurs actifs et efficaces en pilotant la transformation numérique du royaume d’Arabie saoudite. »

L’académie a été lancée en partenariat avec l’Université Princesse Nourah et l’Académie Tuwaiq et en partenariat avec la Fédération saoudienne pour la cybersécurité, la programmation et les drones.