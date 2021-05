Selon un nouveau rapport, l’Apple Developer Academy sera basée dans le First National Building de Detroit, occupant environ 3400 pieds carrés sur deux étages.

En janvier dernier, Apple a annoncé, dans le cadre de ses projets d’équité raciale, qu’elle ouvrirait une Apple Developer Academy à Detroit en partenariat avec la Michigan State University. Le projet progresse et devrait démarrer d’ici 2021, a déclaré Apple.

En vertu d’un permis municipal obtenu par Apple, la Developer Academy sera située dans le First National Building au centre-ville de Detroit. Plus précisément, il sera situé aux deuxième et troisième étages du bâtiment. Les coûts estimatifs de ce projet sont d’environ 1,41 million de dollars.

Le but de la Developer Academy est de donner une formation au développement d’applications à tous les étudiants de Detroit, même aux personnes non inscrites dans des établissements universitaires. Le projet vise également à fournir une formation aux étudiants même s’ils n’ont aucune expérience préalable en développement de logiciels. Le cours d’introduction durera 30 jours, suivi de cours d’une durée de 10 ou 12 mois.