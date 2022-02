Dans un nouveau rapport de Strategy Analytics, Apple a enregistré une croissance record pour les Mac au quatrième trimestre 2021. La société a expédié 6,6 millions de MacBook, soit une croissance de 11% d’une année sur l’autre par rapport au quatrième trimestre 2020.

Apple était le fournisseur de PC à la croissance la plus rapide, derrière Dell qui a augmenté de 14% d’une année sur l’autre. L’analyste du secteur, Chirag Upadhyay, a déclaré que l’ensemble du marché des ordinateurs portables avait connu un autre trimestre de croissance en raison de l’augmentation continue du nombre d’entreprises adoptant un lieu de travail hybride.

« Ce fut un autre trimestre solide pour les ordinateurs portables, mettant fin à une autre bonne année. La demande continue d’espaces de travail hybrides a soutenu la croissance du marché, également tirée par des offres Windows 11 et DaaS à des prix attractifs. Les marchés émergents sont stimulés par la demande continue des petites et moyennes entreprises alors que les consommateurs continuent de se tourner vers la mobilité. De plus, les commandes ont été traitées tardivement au quatrième trimestre par rapport au troisième trimestre 2021 en raison de pénuries de composants et de problèmes d’approvisionnement. »

Eric Smith, directeur des appareils informatiques connectés (CCD), a déclaré que Windows a surpassé les Chromebooks en termes de croissance au cours du dernier trimestre.

« Nous avons constaté un ralentissement de la demande de Chromebooks au second semestre 2021. La demande de Windows a cependant décollé au quatrième trimestre 2021. Les mises à jour commerciales de Windows 11 ont donné aux ordinateurs portables Windows une forte dynamique au cours du trimestre dans toutes les régions. Microsoft a également attiré les principaux fournisseurs de PC avec le lancement de Windows 11 SE pour l’enseignement primaire et secondaire. Windows est également resté le choix populaire des consommateurs, car la demande d’ordinateurs portables de jeu s’est poursuivie tout au long de la période des fêtes. »

Apple attribue la croissance récente de la gamme Macbook à la sortie de la famille de processeurs Apple Silicon et à la refonte du MacBook Pro qui est sorti cet automne.