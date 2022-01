Siri a tort de compter avec précision les années des utilisateurs, du moins dans la plupart des cas.

En pratique, Siri compte déjà les années que nous accomplirons au cours de l’année, même si notre date de naissance n’est pas encore arrivée. Par exemple, l’assistant virtuel d’Apple dira que vous avez 30 ans même si vous en avez encore 29 et que votre anniversaire ne sera que dans quelques mois.

Apparemment, Siri ne prend en compte que l’année de naissance et non le jour et le mois de notre anniversaire. Sans surprise, l’assistant indique l’âge correct pour tous les utilisateurs qui ont déjà atteint l’âge de 20 ans en 2022. Évidemment, pour que Siri connaisse votre anniversaire, vous devez saisir cette information dans la fiche de contact de votre iPhone.

Ce petit problème semble toucher la majorité des utilisateurs, même si certains se sont retrouvés avec l’âge correct alors même que leur anniversaire n’est pas encore arrivé courant 2022. Il s’agit clairement d’un bug mineur, qu’Apple pourrait corriger avec un prochaine mise à jour.

Et vous, constatez-vous le même problème ?