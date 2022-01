Dans sa nouvelle newsletter Power On, Mark Gurman est revenu sur les produits à venir et de ses attentes pour l’année 2022.

Gurman se dit convaincu de l’arrivée d’un iPhone SE de troisième génération, sans innovations esthétiques mais qui devrait bénéficier d’une connectivité 5G et d’un SoC plus performant. Il y aura un nouvel iPad Air et un nouvel iMac, des produits qui devraient être présentés lors de l’événement prévu en mars/avril. Le nouvel iMac sera probablement alimenté par les puces M1 Pro / Max et ressuscitera la marque iMac Pro, en conservant un design similaire à celui de l’iMac 24 pouces sorti l’année dernière. Dans le courant de 2022, cependant, un Mac mini haut de gamme pourrait également arriver, également alimenté par les puces M1 Pro / Max.

2022 sera également l’année des nouveaux AirPods Pro, une « grosse mise à jour » selon Gurman qui devrait également apporter un design revu et plus compact similaire aux Beats Studio Buds. Selon l’analyste bien connu Ming-Chi Kuo, les nouveaux AirPods Pro embarqueront une puce mise à jour par rapport au H1 actuel. L’arrivée d’une nouvelle puce pourrait signifier une plus grande autonomie mais aussi un son sans perte, comme l’a anticipé à plusieurs reprises le même analyste. Le boîtier des nouveaux AirPods pourrait également proposer deux petits haut-parleurs pour simplifier la recherche avec l’app Localiser, mais pour le moment c’est de la spéculation.

