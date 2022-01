Apple étudie également de nouvelles façons d’intégrer l’authentification des utilisateurs sur les AirPods.

Un nouveau brevet intitulé « Identification de l’utilisateur à l’aide d’écouteurs » explique que les AirPods pourront authentifier l’utilisateur à l’aide d’autres appareils à proximité, de signaux ultrasonores, de la reconnaissance vocale et du même rythme d’utilisateur.

Dans le document, Apple explique que l’un des problèmes des AirPods est l’impossibilité de déterminer si le porteur est l’utilisateur autorisé ou non de l’appareil connecté. Selon l’entreprise, cette limite doit être dépassée car sinon toute personne peut mettre les écouteurs dans son oreille alors qu’elle est connectée à un appareil appartenant à un autre utilisateur, avec des risques liés à la vie privée.

Le système est capable de contourner le besoin de Face ID, Touch ID ou tout autre type d’authentification biométrique sur un appareil séparé, car il utilisera un « score de similarité » pour vérifier l’identité d’un utilisateur. Ce score de similarité peut être basé sur plusieurs variables, comme la proximité d’autres appareils appartenant au propriétaire de l’appareil connecté. Cependant, Apple affirme que la biométrie pourrait être utilisée pour augmenter la précision du score de similarité. Pour cela, Apple propose de reproduire et de recevoir des sons ultrasoniques à l’intérieur des écouteurs :

« Par exemple, diverses caractéristiques de l’oreille de l’utilisateur fournissent un écho du signal ultrasonique qui est unique pour chaque personne. Des variations de la surface du conduit auditif de l’utilisateur peuvent provoquer la réflexion du signal ultrasonore sur la surface et générer un écho avec une signature associée à l’utilisateur. Par exemple, un utilisateur qui a un conduit auditif plus large peut provoquer un écho avec un temps de réverbération plus long qu’un utilisateur qui a un conduit auditif plus petit. »

Apple ajoute que les AirPods pourraient également utiliser les informations recueillies sur le rythme et la voix d’un utilisateur à partir des gyroscopes, des accéléromètres et des microphones des AirPods pour déterminer s’ils possèdent l’appareil connecté. Ensemble, ces différentes données fournissent un score de similarité qui pourrait authentifier les utilisateurs une fois le seuil requis atteint.

Ces innovations pourraient également être implémentées sur les modèles actuels via la mise à jour du firmware des AirPods.