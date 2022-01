La Commission européenne a averti WhatsApp qu’elle avait jusqu’à fin février pour répondre aux préoccupations soulevées par les modifications de sa politique de confidentialité et qu’elle devait mieux informer les utilisateurs sur la manière dont leurs données sont utilisées.

La Commission européenne a envoyé une lettre à WhatsApp demandant des éclaircissements concernant les modifications apportées en 2021 à ses conditions d’utilisation et à sa politique de confidentialité. Vous vous souviendrez qu’en 2021, WhatsApp a pris une décision très controversée, en modifiant la gestion des données des utilisateurs et en activant le partage de ces données avec Facebook. Cette fonction a ensuite été reportée en raison de vives critiques de la part des utilisateurs et de divers gouvernements.

L’Union européenne annonce désormais que WhatsApp « doit s’assurer que les utilisateurs comprennent ce à quoi ils consentent et comment leurs données personnelles sont utilisées, en particulier lorsqu’elles sont partagées avec des partenaires commerciaux ». Pour ces raisons, WhatsApp devra répondre à certains doutes de la Commission européenne et prendre une série d’actions pour mieux clarifier aux utilisateurs comment leurs données sont gérées et partagées.

La Commission s’est également dite préoccupée par l’échange de données entre WhatsApp et des sociétés tierces, dont Facebook.