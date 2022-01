Intel avait promis que ses nouveaux Alder Lake Core i9 dépasseraient les vitesses des M1 d’Apple. Selon les premiers benchmarks, il semblerait que oui, mais une analyse plus approfondie révèle quelques détails intéressants.

Les premiers tests ont maintenant été effectués avec le portable MSI GE76 Raider (d’une taille plus que généreuse) et montrent que l’affirmation d’Intel est techniquement vraie, mais il y a quelques réserves à faire. Par exemple, les nouvelles puces d’Intel enregistrent une consommation d’énergie énormément plus élevée que les processeurs M1, et Macworld souligne que les différences de vitesse sont négligeables.

Dans le test du processeur multicœur Geekbench 5, le processeur Alder Lake Core i9 a un avantage de 5% sur le processeur Apple M1 Max. Dans le test monocœur, la vitesse accrue d’Alder Lake n’est que de 3,5%. Essentiellement, c’est un tirage au sort, car dans la plupart des cas, une vitesse supérieure de 5% ou 3,5% est pratiquement imperceptible en utilisation pratique.

En ce qui concerne les graphiques, si vous associez le Core i9 à un GPU Nvidia RTX3080 Ti coûteux, les différences sont perceptibles. Le PC obtient un score OpenCL de 143 594 contre les 59 774 points du M1 Max, mais c’est une comparaison entre deux choses complètement différentes. Si vous utilisez le GPU intégré d’Intel, en fait, le score n’est que de 21 097.

Macworld n’avait pas de MacBook Pro M1 Max à comparer au PC Intel pour le test Cinebench R23 dédié aux performances de modélisation 3D, mais même couplé à un GPU haut de gamme, le processeur Intel n’a obtenu qu’un score de 15 981 contre 12 381 pour le M1. Cela signifie que le M1 Max devrait également surpasser le Core i9 dans ce test. Accessoirement, le portable Windows utilisé par Macworld pour ces tests coûte deux fois plus cher qu’un MacBook Pro 2021.

En ce qui concerne l’efficacité énergétique, Intel ne peut pas tout à fait suivre. Lors du test multicœur Cinebench R23, l’ordinateur portable Alder Lake était constamment dans la plage de 100 watts, avec un pic entre 130 et 140 watts. AnandTech a constaté que la consommation électrique du M1 Max était de 39,7 watts, contre plus de 100 watts du MSI GE76 Raider de 11e génération. Des résultats bien inférieurs (et donc meilleurs) qu’à Alder Lake.

Lors des tests PCWorld, le MSI GE76 Raider a atteint 6 heures de lecture vidéo hors ligne sur une charge complète, bien loin des 17 heures du MacBook Pro. C’est un facteur clé, en particulier lorsqu’il s’agit d’ordinateurs portables. À noter que le MSI GE76 Raider n’est certes pas conçu pour être utilisé longtemps en mobilité, vu des besoins totalement différents par rapport au MacBook Pro, mais Apple a tout de même réussi à proposer des débits impressionnants et pratiquement égaux à ceux du dernier processeur Intel sans sacrifier l’efficacité énergétique.