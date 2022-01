Intel a dévoilé les processeurs Core de 12e génération pour ordinateurs portables, déclarant que le nouveau Core i9 est non seulement plus rapide que la puce M1 Max d’Apple, mais qu’il s’agit également du processeur mobile le plus rapide de tous les temps.

Le nouvel Intel Core i9 est doté d’un processeur à 14 cœurs avec six cœurs hautes performances et huit cœurs à haute efficacité, tandis que la puce M1 Max à 10 cœurs possède huit cœurs hautes performances et deux cœurs haute efficacité. La puce Intel haut de gamme a également une fréquence Turbo Boost maximale de 5.0 GHz, mais la consommation d’énergie peut atteindre jusqu’à 115 watts, ce qui est nettement supérieur à celui utilisé par la puce M1 Max et n’est pas idéal pour l’enveloppe thermique des appareils comme le MacBook Air et le MacBook Pro.

La gamme de processeurs Intel® Mobile Core de 12e génération comprend 28 puces, y compris des options de niveau intermédiaire et d’entrée de gamme Core i7 et Core i5. Les puces sont entrées en production finale et les appareils alimentés par ces processeurs devraient être lancés dans les prochains mois.

Intel a ensuite partagé un graphique très simple relatif aux performances et à la puissance dans le cadre de sa présentation, avec des polices résolument petites indiquant que les performances ont été mesurées sur la base de la compilation de fichiers binaires avec la suite de référence SPEC CPU 2017. Fait intéressant, le graphique affirme que le nouveau Core i9 a atteint des performances par watt plus rapides que la puce M1 Max, mais dans l’ensemble, le processeur Apple peut toujours fonctionner à des puissances bien inférieures à celles de l’offre mobile haut de gamme d’Intel.

Évidemment, il faudra attendre de voir les performances des processeurs Core de 12e génération dans des tests réels pour une vraie comparaison avec la puce M1 Max. Ces nouvelles puces sont certes rapides, mais Apple a réussi à trouver un compromis idéal entre performances et efficacité énergétique évitant la surchauffe dans les appareils petits et minces comme les derniers MacBook Pro et Air. Aussi, dans quelques mois les processeurs M2 devraient être dévoilés pour une comparaison encore plus intéressante.