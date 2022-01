Il y a quelques jours, nous avons signalé les diverses plaintes de la communauté des développeurs concernant certains dysfonctionnements généralisés des serveurs iCloud. La firme de Cupertino semble avoir déjà pris des mesures pour résoudre le problème.

Les inefficacités en cause depuis quelques semaines créent de nombreux problèmes pour les développeurs, aux prises avec des erreurs de synchronisation des données avec iCloud. Ces erreurs ont entraîné des requêtes infructueuses, avec le code d’état http 503. Selon les rapports de 9to5mac, certains développeurs affirment avoir été contactés par Apple concernant des problèmes de synchronisation iCloud. La société semble avoir déjà publié un correctif, reconnaissant le problème mais ne précisant pas la cause.

Regarding the recent iCloud sync issue, I received a very kind and detailed response from Apple indicating that the underlying issue causing the 503 errors/sync failures has been fixed! 🎉 (Please share!)

— Becky Hansmeyer (@bhansmeyer) January 26, 2022