Les serveurs iCloud, utilisés par des millions d’utilisateurs à travers le monde, apparaissent comme un véritable calvaire pour les développeurs. Autant de problèmes qui compliquent la vie des développeurs au quotidien.

Comme indiqué sur le forum de support et via les réseaux sociaux, plusieurs problèmes de connectivité liés à CloudKit persistent depuis novembre. L’erreur la plus fréquente est liée aux requêtes ayant échoué, avec le code d’état http 503. Cette erreur semble en fait causer plusieurs problèmes lors de la synchronisation des données entre l’appareil et le serveur iCloud.

Les développeurs de GoodNotes ont dû publier un document de support pour les clients rencontrant ces messages d’erreur. L’application fait évidemment une nouvelle tentative immédiatement, mais les développeurs ne peuvent pas prédire avec précision les conséquences de ces erreurs.

« HTTP 503 est un code d’erreur temporaire (« Service indisponible ») et indique que les serveurs iCloud ne répondent pas correctement aux demandes de vos appareils. L’erreur est généralement résolue lorsque GoodNotes réessaie automatiquement, mais nous recevons de nombreux rapports d’erreurs persistantes pouvant entraîner des problèmes de synchronisation. »

Les développeurs dont les applications n’ont jamais soulevé de problèmes ont également rencontré le problème. Également sur le forum d’assistance Apple :

« J’ai le même problème avec un pourcentage relativement faible de mes utilisateurs. Ils obtiennent 503 erreurs, mais pas l’année dernière. Mon code n’a pas changé. Je ne sais même pas comment déposer des rapports de bogue, car je ne peux pas reproduire le problème sur mes appareils. »

Il y a aussi des reportages sur les réseaux sociaux :

Ok, there’s clearly an issue going on with iCloud sync right now affecting a lot of users across many different apps. What’s the best way to report this? Radar? I haven’t made any changes to my app since October and users have just recently started reporting sync failures. — Becky Hansmeyer (@bhansmeyer) January 24, 2022

iCloud sync is randomly breaking: https://t.co/WuSzylEtwE ^ A quick write-up on what’s been going wrong for me and others with iCloud of late and — as it turns out — for far longer than people realised. This is not good. — Craig Grannell (@CraigGrannell) January 24, 2022

I’m pretty sure it started with the release of the new OSs – actually, I am sure I started hearing of iCloud syncing problems with the betas. If I had to guess, I’d say they rewrote something on the client side. — James Thomson (@jamesthomson) January 24, 2022

Nous espérons qu’Apple prendra des mesures pour résoudre ces problèmes dès que possible