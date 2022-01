Après avoir publié une mise à jour du micrologiciel pour les AirPods 3, Apple a publié une nouvelle mise à jour du micrologiciel pour les écouteurs Beats Studio Buds, qui reçoivent la version 10M359 par rapport au précédent 9M6599 disponible en décembre.

MISE À JOUR : Cette mise à jour affiche l’état de la batterie des Beats Studio Buds sur les appareils iOS chaque fois que l’étui de chargement est ouvert et à proximité, comme ce qui se passe avec les AirPods. Une fenêtre contextuelle fournit ensuite des détails sur le niveau de la batterie des écouteurs et du boîtier de charge.

Quoi de neuf pour les Beats Studio Buds ?

De plus, avec cette mise à jour, les Beats Studio Buds prennent désormais en charge le couplage instantané via iCloud. Contrairement aux AirPods et aux autres écouteurs Beats avec puces Apple, les Beats Studio Buds ne prenaient pas en charge la synchronisation iCloud, de sorte que l’utilisateur devait les coupler manuellement avec chaque nouvel appareil. Maintenant, cette limite a été éliminée avec la dernière mise à jour du firmware.

Apple a également activé de nouvelles commandes physiques via le bouton « b » sur les écouteurs. Les utilisateurs peuvent désormais activer une option pour modifier le niveau de volume des Beats Studio Buds en appuyant simplement sur les boutons latéraux.

Tout comme avec les AirPods, il n’existe aucun moyen standard de mettre à jour le logiciel Beats‌‌. Le micrologiciel est généralement installé lorsque les écouteurs sont connectés à un appareil iOS.

Les tout nouveaux écouteurs Beats d’Apple sont dotés d’embouts flexibles pour plus de confort à l’intérieur de l’oreille et d’embouts en caoutchouc de silicone. De plus, les fonctionnalités telles que la suppression active du bruit, l’audio spatial avec suivi dynamique de la tête et une puce H1 pour prendre en charge « Hey Siri » ne manquent pas.

Trois couleurs sont disponibles : noir, blanc et rouge. Le prix de vente au détail est de 149,95 €.