Les nouveaux écouteurs Beats Studio Buds sont enfin arrivés sur Amazon dans les trois coloris disponibles pour 129 € !

Les écouteurs de nouvelle génération de Beats offrent le système de suppression active du bruit et sont compatibles avec les appareils Apple et Android. Sur le plan technique, ces Beats Studio Buds se caractérisent par un Bluetooth de classe 1, une résistance à l’eau et à la sueur (IPX4) et une charge rapide Fast Fuel.

La suppression active du bruit est à peu près la même que celle observée sur les AirPods Pro, y compris le mode Transparence, bien que l’isolation passive soit plus importante sur ces Beats Studio Buds. L’étui de charge offre jusqu’à 24 heures d’autonomie tandis que les écouteurs individuels atteignent 8 heures d’autonomie.

Beats affirme que la plate-forme acoustique personnalisée offre un son puissant et équilibré, tandis que deux microphones à formation de faisceau assurent une excellente qualité vocale : « Les écouteurs ont des transducteurs de 8,2 mm et offrent une séparation stéréo exceptionnelle et une faible distorsion harmonique le long de la fréquence afin d’entendre chaque note ». Les Beats Studio Buds n’ont pas la puce H1 ou W1 d’Apple, mais pour les utilisateurs d’Apple Music, les écouteurs lisent automatiquement l’audio spatial pour les pistes Dolby Atmos. De plus, les Studio Buds prennent en charge le réseau Find My via l’application Localiser.

Trois couleurs sont disponibles : noir, blanc et rouge. Le prix de vente au détail est de 149,95 € et comprend un abonnement d’essai de quatre mois à Apple Music. Désormais disponible en promotion sur Amazon à 129 €.