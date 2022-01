Apple invite les photographes du monde entier, amateurs et professionnels, à soumettre leurs meilleures photos prises avec la fonction macro sur l’iPhone 13 Pro ou l’iPhone 13 Pro Max d’ici le 16 février 2022.

Le mode macro est l’une des nouveautés de l’appareil photo iPhone 13 et iPhone 13 Pro Max pour prendre des photos avec une distance de mise au point minimale de 2 centimètres, parfait pour capturer les détails de n’importe quel sujet. Certains des meilleurs exemples de macrophotographie sont des prises de vue d’objets courants tels qu’un pinceau, de la nourriture ou des éléments de la nature tels que la glace, la neige, les fleurs, les insectes ou les bébés animaux.

Apple propose également des conseils pour tirer le meilleur parti de cette fonctionnalité :

Rapprochez-vous du sujet (vous pouvez vous éloigner jusqu’à 2 centimètres).

Fixez le point focal principal près du centre du cadre : c’est là que la mise au point est la plus nette lors de la prise de photos macro avec l’iPhone.

Touchez une zone du cadre pour définir un point focal spécifique.

Tirez à 0,5x pour utiliser un champ de vision ultra grand-angle, ou à 1x si vous préférez un plan plus serré ; l’iPhone basculera automatiquement entre les caméras lorsque vous approchez du sujet, en conservant le cadre 1x.

Pour participer au défi Shot on iPhone, il vous suffit de partager vos meilleures photos macro prises avec l’iPhone 13 Pro et l’iPhone 13 Pro Max sur Instagram et Twitter en utilisant les hashtags #ShotoniPhone et #iPhonemacrochallenge. Dans la légende, vous devez indiquer le modèle d’iPhone utilisé pour prendre la photo. Les images peuvent également être envoyées par email à [email protected], dans leur résolution maximale et en nommant le fichier au format « nom_prénom_macro_modèleiPhone ». L’objet de l’e-mail doit être : Prise de vue sur iPhone Macro Challenge Soumission. Les photos peuvent être partagées telles qu’elles ont été prises, modifiées à l’aide des outils d’édition d’Apple dans l’application Photos ou retouchées avec un logiciel tiers.

Un jury de 10 experts, cinq d’Apple et cinq photographes professionnels du monde entier, travaillera pour sélectionner les photos gagnantes qui seront publiées dans une galerie sur Apple Newsroom, apple.com et la chaîne Instagram d’Apple. Les photos peuvent également apparaître dans des campagnes numériques, dans les Apple Stores, sur des panneaux d’affichage externes ou même dans une exposition publique. Les gagnants seront annoncés en avril 2022.