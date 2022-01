Lors d’un événement prévu au printemps, Apple pourrait dévoiler d’importantes mises à jour pour le Mac mini avec les puces M1 Pro et M1 Max.

Selon @Dylandkt, Apple lancera l’iPhone SE 5G et de nouveaux Mac ce printemps, y compris les Mac minis avec les processeurs M1 Pro et M1 Max. Cela signifie que les utilisateurs peuvent avoir des options de plus en plus puissantes que le modèle actuel avec la puce M1 sortie plus d’un il y’a un an.

De plus, le leaker n’exclut pas un renouvellement esthétique pour le prochain Mac mini, avec un corps plus fin, un dessus en polycarbonate, plus de ports et une alimentation Magsafe. Les seuls doutes concernent les éventuels problèmes de production de ces modèles, qui pourraient pousser Apple à repousser le lancement en fin d’année.