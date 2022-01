Nous nous rapprochons de plus en plus du lancement de l’iPhone SE de troisième génération avec connectivité 5G. Selon l’analyste Ross Young, la production du panneau d’affichage qui sera utilisé dans l’iPhone SE 3 débutera ce mois-ci, suggérant un lancement dans la seconde quinzaine d’avril ou début mai.

Ross Young est analyste pour Display Supply Chain Consultants et a toujours été très fiable en matière d’affichage. Ses rapports sont généralement basés sur les informations de la chaîne d’approvisionnement et il a récemment fourni de nombreux détails sur l’iPhone SE 5G.

En termes de design, le nouvel appareil devrait être identique à l’iPhone SE actuel. Cela signifie que le design sera toujours basé sur celui de l’iPhone 8, avec un écran de 4,7 pouces, un bouton Home et un Touch ID. Il y aura des nouveautés sous la capot, grâce à la nouvelle puce A15 et à la connectivité 5G.

La production du panneau pour le nouvel iPhone SE commencera ce mois-ci, il est donc plausible que la production réelle de l’iPhone lui-même commence en mars. Sur la base de ces délais, nous pouvons émettre l’hypothèse d’une annonce officielle entre fin avril et début mai. Ces délais sont conformes aux rapports précédents de Mark Gurman de Bloomberg, qui a déclaré qu’Apple organiserait un événement virtuel entre mars et avril pour annoncer l’iPhone SE 3 et le nouvel iPad Air.