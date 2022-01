Selon l’expert de l’industrie de l’affichage Ross Young, Apple prévoit de lancer un iPhone SE de quatrième génération avec un écran de 5,7 pouces en 2023.

Ross Young est l’un des leakers les plus fiables en ce qui concerne les écrans et le monde Apple, ses dernières déclarations doivent donc être prises au sérieux. Dans ses dernières déclarations, Ross a déclaré qu’un iPhone SE avec un écran plus grand de 5,7 pouces arrivera en 2023.

Quant au modèle attendu dans les mois à venir, Young confirme que l’appareil conservera le même design que l’iPhone SE actuel avec un écran de 4,7 pouces, mais intégrera la connexion 5G et le processeur A15.

Le nom de l’iPhone SE de troisième génération pourrait être iPhone SE+5G.