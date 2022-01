Selon un nouveau rapport de Deadline, Apple a signé un autre accord avec Skydance Media qui produira plus de films « live-action » pour Apple TV+.

Grâce à ce nouvel accord avec Skydance Media, de nombreux films inédits arriveront prochainement sur la plateforme Apple TV+ :

« Après avoir présenté ses films récents « Without Remorse », « War of Tomorrow » et « The Old Guard » sur les principales plateformes de streaming, Skydance Media de David Ellison a conclu un accord pluriannuel avec Apple pour développer et produire une série annuelle de live- films d’action qui sortiront via Apple Original Films. »

Comme le note ce rapport, Apple a déjà un accord avec Skydance pour du contenu animé qui a donné naissance à « Luck », « Blush » et d’autres programmes TV+. Skydance est également le producteur derrière la série de science-fiction « Foundation ».

Apple continue d’investir dans la production de contenu original, avec la troisième saison du thriller « Servant » de M. Night Shyamalan avec Rupert Grint qui débutera cette semaine. De plus, Apple TV+ a également teasé la sortie prochaine de « WeCrashed« :

« WeCrashed, la prochaine émission à venir sur la plateforme de streaming d’Apple, racontera l’histoire de la débâcle de WeWork, sera présentée en première le 18 mars. Les trois premiers épisodes de l’émission pourront être visionnés dès le premier jour avec un nouvel épisode arrivant tous les vendredis jusqu’à la fin de la première saison, qui comptera huit épisodes.

La nouvelle émission mettra en vedette Jared Leto et Anne Hathaway, Apple partageant également un teaser pour ce qui pourrait être un autre grand succès. »

Nous vous rappelons que le service Apple TV+ est disponible par abonnement au prix de 4,99 euros par mois.