L’analyste Jeff Pu dit une fois de plus que l’iPhone 15 Pro sera équipé d’un objectif périscope avec un zoom optique 5x.

Selon l’analyste, Apple est en pourparlers avec Lante Optics, qui devrait être le principal fournisseur de lentilles périscopes à utiliser dans les iPhones en 2023. Le rapport indique qu’Apple a déjà reçu des échantillons de ces composants et qu’une décision finale devrait être prise en mai.

Si ces composants sont approuvés, Apple inclura l’objectif périscope dans l’iPhone 15 Pro et Pro Max. L’analyste s’attend à ce que, si l’accord est conclu, Lante Optics fournira plus de 100 millions de composants à Apple.

L’objectif périscope utilise le même principe, mais avec un seul miroir, pour dévier la lumière à 90 degrés. À gauche se trouve un objectif zoom classique, qui nécessite que tous les éléments s’adaptent à la profondeur du smartphone (en plus d’une petite saillie comme sur l’iPhone). Sur la droite, il y a un objectif périscope, qui permet d’augmenter considérablement la longueur de l’objectif, puisque la profondeur du téléphone ne serait plus un problème. Cela signifie avoir un zoom optique plus important, qui sur l’iPhone 15 pourrait être de 5x.

Ce qui semble désormais certain, c’est que cette nouveauté ne sera pas introduite sur l’iPhone 14, qui pourrait encore offrir des nouveautés importantes concernant la caméra arrière. En fait, on parle d’un objectif grand angle de 48 mégapixels et d’un enregistrement vidéo 8K.