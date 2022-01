Selon l’analyste Jeff Pu, au moins un des modèles d’iPhone 15 qui sortira en 2023 sera équipé d’un système de caméra périscope.

Comme l’ont réitéré d’autres leakers ces dernières semaines, il semble que l’objectif périscope puisse vraiment faire ses débuts sur l’iPhone 15, ou du moins les modèles Pro.

L’objectif périscope utilise le même principe, mais avec un seul miroir, pour courber la lumière à 90 degrés. À gauche, on trouve un zoom classique, qui nécessite que tous les éléments s’adaptent à la profondeur du smartphone (en plus d’une petite saillie comme sur l’iPhone). À droite, il y a un objectif périscope, qui permet d’augmenter considérablement la longueur de l’objectif, puisque la profondeur du téléphone ne serait plus un problème. Cela signifie avoir un plus grand zoom optique.

Il existe déjà quelques smartphones Android dotés d’objectifs périscopes, dont le Galaxy S21 Ultra de Samsung et le P40 Pro+ de Huawei. Ces deux appareils sont équipés d’un zoom optique jusqu’à 10x et, avec l’ajout d’un objectif périscope, l’iPhone 15 Pro pourrait emboîter le pas. Rappelons que les iPhone 13 Pro se limitent à un zoom optique 3x.