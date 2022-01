La Release Candidate de watchOS 8.4 corrige un bug qui pouvait entraîner des dysfonctionnements de charge sur Apple Watch.

En décembre, nous avions signalé l’augmentation des cas de problèmes de charge sur Apple Watch Series 7 après la mise à jour vers watchOS 8.3. De nombreuses plaintes concernaient des chargeurs tiers, qui ne fonctionnaient apparemment plus après la mise à jour.

Avec watchOS 8.4, Apple a corrigé ce bug et il ne devrait plus y avoir de problèmes pour charger les dernières montres Apple avec des accessoires non officiels. La sortie de la version finale est attendue dans les prochains jours.

Et vous, avez-vous remarqué de tels problèmes sur votre Apple Watch ?