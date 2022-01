Alors que les cas de COVID-19 continuent d’augmenter aux États-Unis, Apple a une fois de plus ajusté ses protocoles de sécurité des employés.

Comme le rapporte The Verge, Apple exige désormais que les employés fournissent des certificats de rappel de vaccination ou qu’ils démontrent qu’ils ont effectué de fréquents tests COVID-19. Cependant, Apple ne demande toujours pas le vaccin obligatoire à ses employés.

La société a annoncé les changements dans un e-mail interne envoyé cette semaine. Apple indique qu’une fois qu’un employé est éligible pour recevoir le rappel, il aura quatre semaines pour le faire. Si l’employé éligible n’effectue pas le rappel dans les quatre semaines, il « devra subir des tests fréquents pour entrer dans un magasin de détail, un magasin partenaire ou un bureau Apple » à partir du 15 février.

De plus, Apple indique que les employés non vaccinés et ceux qui n’ont pas fourni de preuve de vaccination devront « fournir des tests antigéniques rapides COVID-19 négatifs avant d’entrer sur le lieu de travail à partir du 24 janvier ». Dans la note, Apple parle également de l’efficacité de plus en plus faible de la première dose du vaccin et de la nécessité de lancer le rappel, ainsi que de la nouvelle variante Omicron, beaucoup plus contagieuse.

Ces changements affecteront principalement les employés des Apple Store, car la plupart de ceux qui ont des bureaux dans l’Apple Park ou d’autres sites Apple continuent de travailler à domicile.