Les principales usines de Foxconn à Zhengzhou maintiennent les taux de production requis par Apple pour ses iPhone, malgré l’augmentation des infections dans la région.

Pour éviter les blocages de production et les ralentissements liés à d’éventuels cas positifs chez les salariés, l’usine Foxconn de Zhengzhou, l’une des plus grandes et des plus importantes de l’entreprise, met en place un ensemble de règles très restrictives. Ceux-ci incluent des tests continus et gratuits pour tous les employés, ainsi que pour la population locale entourant la zone de l’installation. Les travailleurs qui refusent d’effectuer les tests sont interdits d’accès aux zones de production. Par ailleurs, les salariés ne peuvent organiser de longs trajets que si cela est strictement nécessaire, tandis que les travailleurs résidant dans la zone ne peuvent quitter le logement que s’ils ont récemment passé un test.

La décision de Foxconn est intervenue après l’augmentation des infections dans la région, principalement causées par les variantes Delta et Omicron. L’arrêt de la production d’iPhone ralentirait également les ventes de ces appareils, car la demande reste très élevée dans le monde.

Grâce à ces mesures, Foxconn fait savoir que le virus n’affecte pas la capacité de production de l’usine de Zhengzhou, du moins pour le moment.